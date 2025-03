Autárquicas: Miguel Soares quer fazer regressar o PSD ao poder em Vila Nova de Poiares

O presidente da concelhia social-democrata e líder da bancada desse partido na Assembleia Municipal, Miguel Soares, é o candidato do PSD à liderança da Câmara de Vila Nova de Poiares.

O PSD de Vila Nova de Poiares aprovou no sábado, por unanimidade, o nome de Miguel Soares para ser o cabeça de lista dos sociais-democratas à Câmara de Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra.

Miguel Soares, de 47 anos, natural de Vila Nova de Poiares, onde vive, é deputado municipal desde 2013, tendo passado a liderar a bancada do PSD na Assembleia Municipal a partir de 2021.

Licenciado em segurança comunitária e proteção civil, é comercial de uma empresa ligada a essa área, e é segundo-comandante nos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares.

Miguel Soares é também filho de Jaime Marta Soares, que foi presidente da Câmara de Vila Nova de Poiares durante 37 anos, pelo PSD, até 2013, altura em que João Miguel Henriques conquistou o município para o PS e que conclui agora o seu terceiro e último mandato.

“Eu sou filho com muito orgulho, mas fui pela primeira vez eleito numa lista num ano em que Jaime Marta Soares não foi candidato a nada”, disse à agência Lusa o candidato, considerando que, apesar de reconhecer “muitas virtudes na governação” do seu pai, acredita que tem um estilo e forma diferente de estar na vida.

Miguel Soares afirmou que a decisão de ser candidato foi “muito ponderada”, tendo aceitado o desafio por ter visto no seu pai, “durante muitos anos, a dedicação e dinâmica de um homem que, de forma honesta, íntegra e inteligente, desenvolveu o concelho”.

“Depois de o PSD ter saído da governação, não houve evolução, com o PS encapotado num discurso de uma dívida [Vila Nova de Poiares foi alvo de um plano de ajustamento face à dívida municipal], mas não houve novas empresas, evolução nas acessibilidades, nem o cumprimento de tantas coisas prometidas”, disse.

Para Miguel Soares, Vila Nova de Poiares “está estagnada”.

O candidato do PSD pretende avançar com projetos na área da educação, dar seguimento e reforçar a aposta do atual executivo no turismo do desporto de natureza, aumentar a dimensão do Capril da Serra (gerido por uma junta) para assegurar a autossuficiência na produção de chanfana, melhorar as acessibilidades e aumentar a área empresarial.

“Já devia estar pensado e projetado um polo III da Zona Industrial, quando o polo II está esgotado”, notou, considerando que nessa expansão deve apostar-se na atração de empresas da área tecnológica.

Além de Miguel Soares, também são candidatos à Câmara João Feteira (PS) e Nuno Neves (movimento Poiares a Sério).

As eleições autárquicas devem realizar-se em setembro ou outubro.