Autárquicas: Francisco Rodrigues é o candidato do PSD à Câmara de Oliveira do Hospital

O vereador Francisco Rodrigues é o candidato do PSD à liderança da Câmara de Oliveira do Hospital, entrando pela segunda vez na ‘corrida’ autárquica para “tentar recuperar a preponderância regional” que este concelho do distrito de Coimbra já teve.

Em declarações à agência Lusa, Francisco Rodrigues disse que pretende que o concelho de Oliveira do Hospital volte a ser o terceiro concelho do distrito de Coimbra, “uma posição que tem vindo a perder cada vez mais”.

“Oliveira do Hospital precisa de recuperar a preponderância regional que já teve, quer ao nível da presença de um tecido empresarial forte, com capacidade de atrair investimento, quer por parte de investidores locais, e, sobretudo, por parte de investidores externos ao próprio concelho. Precisa também de preservar o tecido industrial existente”, destacou.

De acordo com o candidato do PSD, Oliveira do Hospital precisa ainda de recuperar “o comércio pujante que um dia já teve e que tinha alguma relevância no contexto regional”.

“Vai-nos salvando, e digo isto com alguma mágoa, a existência de uma instituição de ensino superior no concelho, que nos permite realmente acalentar alguma esperança de que ainda podemos recuperar alguma dessa pujança”, acrescentou.

Francisco Rodrigues sublinhou a necessidade de ser feito “todo um trabalho político, de influência junto do Governo e das instituições europeias, para que essa força de intervenção se possa movimentar a favor de um retorno de Oliveira do Hospital enquanto terceiro concelho do distrito de Coimbra”.

A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, presidida desde 2021 pelo socialista José Francisco Rolo, “tem vindo a perder liderança de há uns anos para cá”, sustentou.

“O atual presidente da Câmara, por muito boa vontade que tenha, demonstrou não estar suficientemente preparado para os desafios que o povo de Oliveira do Hospital lhe confiou. O descontentamento da sociedade oliveirense é a prova de que há um arrependimento generalizado relativamente à confiança que lhe foi dada”, afirmou.

À Lusa, o candidato garantiu ainda que, consigo na presidência da Câmara Municipal e com “o Governo em funções do PSD fazer um bom trabalho”, Oliveira do Hospital “terá finalmente o IC6”.

O socialista José Francisco Rolo foi eleito presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital em 2021 com 56,21% dos votos, enquanto a coligação PSD-CDS/PP, liderada por Francisco Rodrigues, arrecadou 33,87% dos votos.

O executivo da Câmara de Oliveira do Hospital é formado por quatro eleitos do PS e três do PSD-CDS/PP.

As eleições autárquicas deverão decorrer entre setembro e outubro deste ano.