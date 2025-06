Autárquicas: Formalizada coligação Avançar Coimbra entre PS, Livre, PAN e movimento

A coligação Avançar Coimbra que irá concorrer à Câmara Municipal, encabeçada pela ex-ministra Ana Abrunhosa, foi hoje simbolicamente formalizada, com um acordo assinado entre PS, Livre, PAN e movimento Cidadãos por Coimbra (CpC).

“Une-nos uma vontade de mudar Coimbra”, afirmou Ana Abrunhosa, durante a apresentação da coligação, que decorreu no terraço do restaurante do Museu Nacional Machado de Castro, na Alta da cidade.

A coligação foi apresentada depois de na segunda-feira à noite as estruturas locais das várias forças representadas terem aprovado nos seus órgãos a proposta (no PS, a proposta de coligação foi aprovada com 45 votos a favor, três em branco e dois contra, no Livre, 20 a favor e quatro abstenções, já no PAN e no Cidadãos por Coimbra a decisão foi aprovada por unanimidade).

Para a candidata à Câmara de Coimbra, este é um projeto “coeso e agregador”, que está aberto à participação de todos, tenham ou não partido.

Ana Abrunhosa salientou que a candidatura tem como ambição “liderar um movimento de mudança”, com uma equipa “de vereadores que será capaz, ambiciosa e comprometida”.

A cabeça de lista afirmou que a equipa de vereadores ainda não está fechada, assim como a lista para a Assembleia Municipal, acreditando que os nomes poderão estar decididos no espaço de duas ou três semanas, avançado que haverá mais independentes na lista para o executivo da Câmara.

Segundo a ex-ministra, o processo de diálogo entre as quatro forças tem “sido muito alegre” e “fácil”, com algumas tensões que considera normais para uma coligação.

Durante a apresentação, Ana Abrunhosa disse que imagina uma cidade que respeite o ambiente, que faça uma melhor gestão de resíduos, com uma governação “menos burocrática” e mais célere, capaz de atrair empresas e que seja o centro de uma região metropolitana.

“Gostaríamos de ter uma cidade onde os nossos filhos e netos tenham futuro”, vincou.

Sobre a avaliação que faz do atual executivo, liderado pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/CDS-PP/NC/PPM/A/RIR/VP), Ana Abrunhosa entende que teria tido uma governação diferente, criticando a gestão das obras do Sistema de Mobilidade do Mondego, falta de respostas nos transportes coletivos, pouca preocupação com o património mundial, uma “Baixinha decadante”, falta de investimento em espaços para empresas e um espaço público descurado e “feio”.

A candidata pretende que Coimbra, daqui a cinco anos, esteja “nos rankings das melhores cidades para se viver, para se trabalhar e para se investir” e que também esteja no topo “da governação mais transparente” e com um envolvimento dos cidadãos na tomada de decisão.

Na sessão, onde durante a apresentação apenas falou Ana Abrunhosa, os dirigentes das quatro forças assinaram um acordo, cujo conteúdo a coligação se recusou a partilhar com a comunicação social.

Além de Ana Abrunhosa, serão também candidatos o atual presidente da Câmara, José Manuel Silva, o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda, e o vereador Francisco Queirós, pela CDU.

Em 2021, a coligação Juntos Somos Coimbra ganhou a Câmara Municipal com cerca de 44% dos votos (seis mandatos), contra 32,6% do PS (quatro mandatos), então liderado por Manuel Machado, que tentava um terceiro mandato consecutivo à frente do município.