Autárquicas: Ex-PS Rui Fernandes assume em Soure candidatura independente em 2025

O arquiteto Rui Fernandes desfiliou-se do PS de Soure e vai protagonizar uma candidatura independente à Câmara Municipal nas autárquicas de 2025, disse hoje o próprio à agência Lusa.

Rui Fernandes, de 48 anos, assumiu que vai candidatar-se à presidência da Câmara num movimento autónomo, após a nova Comissão Política Concelhia do PS, eleita em setembro, ter indigitado João Gouveia para encabeçar a lista do partido nas próximas eleições locais.

“A nossa prioridade, agora, é densificar o programa eleitoral. Fizemos um trabalho de base, freguesia a freguesia, para responder aos desafios do concelho”, disse o arquiteto, quadro superior do município há cerca de 20 anos e chefe de gabinete do atual presidente da Câmara, Mário Jorge Nunes, que cumpre o último mandato.

Na sua opinião, importa que “todos estejam mobilizados para esse objetivo”, num “momento de muita responsabilidade para Soure”, onde há 31 anos João Gouveia foi eleito presidente da Câmara, tendo completado três mandatos pelo PSD e dois pelo PS.

João Gouveia, de 65 anos, foi eleito primeiro pelo PSD, em 1993, 1997 e 2001, e depois pelo PS, em 2005 e 2009.

Nas eleições para a Concelhia do PS, ganhou a lista B, liderada por Fátima Nunes, com Gouveia em segundo lugar, obtendo 927 votos, mais 22 do que a lista A, encabeçada por Rui Fernandes, que averbou 905 sufrágios.

“Perante estes acontecimentos, a nossa candidatura, ‘Soure. O Novo Ciclo’, reafirma de forma ainda mais convicta o compromisso que assumimos com os cidadãos”, afirmam os promotores do movimento, Rui Fernandes, Teresa Pedrosa (vice-presidente da Câmara) e Luís Sardinha (presidente da Assembleia de Freguesia de Figueiró do Campo), numa declaração hoje divulgada.

Rui Fernandes salientou à Lusa que “este é um novo momento” do município, no distrito de Coimbra, e que a sua equipa “está empenhada” em concretizar esse vínculo com a população.

“A porta está aberta a todos aqueles que vierem por bem e que percebam a exigência e a acuidade deste momento, incluindo o PSD”, acrescentou.

A candidatura “Soure. O Novo Ciclo”, segundo a declaração escrita, “apresentará listas a todos os órgãos autárquicos nas eleições do próximo ano, cumprindo o (…) compromisso de levar aos habitantes do concelho de Soure uma verdadeira alternativa a um ciclo político que se arrasta há quase 40 anos”.

Caberá a Rui Fernandes coordenar “a formação de listas e a realização do programa eleitoral que concretize a nossa aspiração de um concelho em linha com os compromissos de futuro, ao invés de um regresso à mesma solução que o concelho escolheu há 32 anos e que nos trouxe ao impasse e bloqueio a que chegámos”, referem os responsáveis do movimento, que esta semana se desfiliaram do PS.

No sábado, no dia em que tomou posse, a Concelhia do PS indicou logo o candidato do partido à Câmara, João Gouveia, “um gesto apressado e sem justificação que não tem qualquer paralelo no distrito”, lamentam no documento.

A candidatura exorta os munícipes que aspiram a “uma verdadeira alternativa e mudança” – “cidadãos independentes, movimentos de cidadania, organizações políticas ou associativas” – a juntarem-se ao projeto “Novo Ciclo”, a fim de colocar Soure “no caminho que as suas gentes merecem”.