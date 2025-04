Autárquicas: Candidato do PS a Vila Nova de Poiares renuncia por motivos de saúde

O presidente da Junta de São Miguel de Poiares, João Feteira, renunciou à candidatura pelo PS à Câmara de Vila Nova de Poiares por motivos de saúde, afirmou hoje a concelhia socialista.

João Feteira, que tinha sido confirmado em março como o candidato do PS àquela Câmara do interior do distrito de Coimbra, comunicou na segunda-feira à concelhia socialista a sua renúncia por “um problema de saúde que se agravou nos últimos dias”, disse à agência Lusa o presidente da estrutura local do partido, Telmo Ferreira.

“O João não tem condições físicas neste momento para prosseguir e fazer uma campanha como requer umas autárquicas”, acrescentou.

Telmo Ferreira vincou que a concelhia e o PS estão “inteiramente solidários” com João Feteira, considerando que “o mais importante é a sua saúde”.

João Feteira, de 55 anos, é presidente de Junta de São Miguel de Poiares desde 2017, integrou os executivos da mesma junta entre 2009 e 2017, e era o nome escolhido pelos socialistas para procurar suceder a João Miguel Henriques, atual presidente da Câmara eleito pelo PS, que está no seu terceiro e último mandato.

Na comunicação enviada à concelhia, a que a Lusa teve acesso, João Feteira afirmou que, quando aceitou ser o candidato do PS à Câmara de Vila Nova de Poiares, encontrava-se “numa fase estável”.

“Tratou-se de uma decisão refletida, tomada em consciência e validada pela equipa médica que me acompanha. Sentia-me muito motivado e nas minhas plenas capacidades para servir a população do meu concelho e entregar toda a minha energia e experiência ao contínuo desenvolvimento do município. Nos últimos dias, subitamente, fui abalado/confrontado por uma recaída do meu estado de saúde, relacionada com a resposta ao tratamento que faço no quotidiano”, explicou.

Para João Feteira, perante tal “inesperada situação”, não estavam reunidas as condições necessárias para assumir a candidatura.

Segundo Telmo Ferreira, a concelhia socialista irá agora “calma e serenamente encontrar uma solução”.

“Não temos uma data definida, mas, dado os quadros que temos, vamos encontrar uma solução ganhadora, que é o que pretendemos para as autárquicas de 2025”, disse, salientando que, neste momento, o foco da concelhia é no “apoio e solidariedade” com João Feteira.