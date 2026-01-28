As atividades letivas nas escolas de Vila Nova de Poiares são retomadas amanhã, mas não para todos os anos de escolaridade. A decisão foi anunciada num aviso conjunto da Câmara Municipal e do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, publicado nas redes sociais, na sequência da ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil e após uma avaliação detalhada da situação nas várias escolas do Agrupamento.

Na quinta-feira, haverá atividade letiva para as crianças do Jardim de Infância, alunos do 1.º ciclo do ensino básico e do 5.º ano, assim como para os alunos do ensino secundário (10.º, 11.º e 12.º anos dos Cursos Científico-Humanísticos e dos Cursos Profissionais). Não haverá atividades letivas para todos os alunos do 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos.

Prevê-se que, na sexta-feira, “estejam reunidas todas as condições para o normal funcionamento da escola sede, com a presença de todos os alunos”. No concelho, a ocorrência de tempestade mais significativa verificou-se na Escola Dr. Daniel de Matos, onde os telhados de dois pavilhões foram arrancados pela força do vento.