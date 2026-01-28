diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Aulas em Poiares são retomadas amanhã, mas não para todos os níveis de ensino

28 de janeiro de 2026 às 20 h07
0 comentário(s)
A ocorrência mais significativa no concelho resultante da tempestade verificou-se na Escola Dr. Daniel de Matos, onde os telhados de dois pavilhões foram arrancados pela força do vento.

As atividades letivas nas escolas de  Vila Nova de Poiares são retomadas amanhã, mas não para todos os anos de escolaridade. A decisão foi anunciada num aviso conjunto da Câmara Municipal e do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, publicado nas redes sociais, na sequência da ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil e após uma avaliação detalhada da situação nas várias escolas do Agrupamento.

Na quinta-feira, haverá atividade letiva para as crianças do Jardim de Infância, alunos do 1.º ciclo do ensino básico e do 5.º ano, assim como para os alunos do ensino secundário (10.º, 11.º e 12.º anos dos Cursos Científico-Humanísticos e dos Cursos Profissionais). Não haverá atividades letivas para todos os alunos do 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos.

Prevê-se que, na sexta-feira, “estejam reunidas todas as condições para o normal funcionamento da escola sede, com a presença de todos os alunos”. No concelho, a ocorrência de tempestade mais significativa verificou-se na Escola Dr. Daniel de Matos, onde os telhados de dois pavilhões foram arrancados pela força do vento.

Autoria de:

Lusa

