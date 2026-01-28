Duas pessoas morreram ontem na sequência de um atropelamento rodoviário, na Pampilhosa da Serra.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, o comandante dos Bombeiros Voluntários da Pampilhosa da Serra, Luís Almeida, esclareceu que “o acidente deu-se depois de uma carrinha de venda ambulante estar estacionada destravada, tendo descido a rua de forma desgovernada e abalroando de seguida o proprietário da mesma e a sua cliente”.

Segundo o responsável da corporação, “o alerta foi dado pelas 15H00 para um atropelamento rodoviário, na localidade de Padrões”. “À chegada ao local, verificámos que haviam duas vítimas, uma do sexo masculino e outra do sexo feminino, que estavam debaixo do carro e em paragem cardiorrespiratória”, acrescentou o comandante dos bombeiros.

