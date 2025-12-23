O alteta do CA Oliveira do Hospital, Samuel Amaro, atingiu, este sábado, a marca de 2 metros no salto em altura durante o Triatlo Técnico Distrital, que decorreu em Pombal. A marca, agora homologada, iguala o recorde nacional de Mário Aníbal, intocada desde 1987.

“Ainda tentámos 2.04, não deu, mas vamos conseguir no próximo fim de semana”. A garantia é do treinador, Fonseca Antunes, que acompanha não só Samuel Amaro como o 17 vezes campeão nacional do salto em altura, Nélson Pinto, e o surdolímpico Gustavo Pereira.

“Temos um grupo fantástico, vivemos o atletismo e o salto em altura, de uma forma muito particular e a alegria de atingir este recorde foi igual para todos. Estamos a fazer história no atletismo”, acrescentou Fonseca Antunes.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (23/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS