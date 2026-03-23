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Atletismo/Mundiais: Seleção lusa feminina bate recorde da estafeta 4×400 metros

22 de março de 2026 às 15 h00
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Fotografia: Federação Portuguesa de Atletismo

As portuguesas Sofia Lavreshina, Fatoumata Diallo, Clara Martinha e Carina Vanessa bateram hoje o recorde nacional da estafeta 4×400 metros nos Mundiais de atletismo em pista curta, em Torun, na Polónia, com o registo de 03.31,37 minutos.

O quarteto luso terminou a segunda série das semifinais das estafetas na quarta posição, atrás dos coletivos de Espanha, Reino Unido e Estados Unidos, com o sétimo tempo das duas séries, fora dos lugares de apuramento para a final que encerra a 21.ª edição dos Mundiais Torun2026.

O recorde nacional pertencia ao quarteto formado por Fatoumata Diallo, Carina Vanessa, Cátia Azevedo e Vera Barbosa, que, nos Mundiais ‘indoor’ Glasgow2024, concluiu com o tempo de 03.31,93 minutos.

Autoria de:

Agência Lusa

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