O Ameal, no concelho de Coimbra, recebeu mais de 700 participantes, este domingo, para a 2.ª edição da Meia Maratona do Ameal – Artes e Meios.

O perfil plano do traçado da prova voltou a promover marcas de relevo, com vários recordes batidos. Desde logo os recordes absolutos masculino e feminino do percurso.

Carlos Costa, 12.º classificado e 3.º melhor português da Meia Maratona do Porto, uma semana antes, venceu a prova em 1:06:08, retirando 1:08 minutos ao tempo com que José Sousa venceu a 1.ª edição.

O atleta do Vizela Corre levou a melhor sobre Artur Fortes (CR Praia de Mira), 2.º classificado da geral a 2:39 minutos do vencedor mas campeão da meia-maratona da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra (ADAC).

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (23/09/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS