Atletismo: Gustavo Pereira é campeão com recorde

02 de março de 2026 às 10 h34
O atleta da SUO Vais, Gustavo Pereira, sagrou-se ontem campeão nacional de pista curta no salto em altura adaptado e bateu o recorde nacional para atletas surdos.

O conimbricense, que foi Campeão do Mundo Júnior, em 2024, e que em novembro passado foi 12.º nos Surdolímpicos de Tóquio, no Japão, está de volta aos grandes resultados, depois de saltar 1,89 metros durante os Campeonatos Nacionais de Pista Curta, ontem, em Braga.

A marca vale não só o novo recorde pessoal como o recorde nacional e dá ainda acesso ao Projeto Surdolímpico, para o ciclo que termina em 2029, na Grécia.

Bruno Gonçalves

