Atletismo: Encontro promove tricicleta e a felicidade

“É muito bom estar aqui porque me divirto”, disse António Sequeira, atleta da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, durante o 2.º Encontro Nacional de Tricicleta, que se realizou ontem no Estádio Cidade de Coimbra.

O atleta que já participou em estágios da seleção nacional e em provas internacionais desta disciplina de atletismo, não escondeu a felicidade por estar reunido com os outros 12 atletas que viajaram do Norte a Sul do país para a prática deste desporto. António Sequeira deixou ainda uma garantia competitiva para este encontro.

“Vim também para ver como está a minha performance e tentar melhorar os meus tempos”, afirmou.

