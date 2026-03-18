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Desporto

Atletismo: Enchente distrital em Vila Verde

18 de março de 2026 às 09 h59
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Foto - KabazuK Photography

Mais de meio milhar de atletas disputaram, este domingo, o Trail Encostas do Mondego, em Vila Verde, no concelho da Figueira da Foz.
O evento contou com duas distâncias competitivas, o Trail, de 22km e o Mini Trail, de 13km, para além de uma caminhada de 10km e ficou marcado por uma homenagem a Américo Grou, atleta do GR Vilaverdense, clube organizador, falecido em abril do ano passado enquanto competia em Soure.
A distância mais curta contou para o Circuito de Trail Mini da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra (ADAC) e juntou a maioria dos participantes, 472. Destes, 280 entraram para as contas do circuito distrital, o que constitui um novo recorde de inscritos da ADAC.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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