Desporto

Atletismo: CPT Sobral Ceira campeão da 2ª Divisão

16 de fevereiro de 2026 às 09 h17
FPA/CVPhotos

A equipa masculina do CPT Sobral Ceira sagrou-se ontem campeã nacional de clubes da 2.ª Divisão em pista curta, na competição disputada em Braga.

Os conimbricenses lideravam a competição no final do primeiro dia e mantiveram o 1.º lugar, com 76 pontos, tantos quanto o Olímpico Vianense, mas com mais vitórias, o que fez a diferença no desempate.

Foram seis as medalhas de ouro da turma de Coimbra: Frederico Curvelo, nos 60m (6.99 segundos); Mauro Pereira, nos 400 metros (48.63 segundos); Edi Maia, na Vara (04.77 metros); Gabriel Ludwick, nos 800 metros (1:55,53 minutos); José Pedro Neves, no triplo salto (13,61 metros); e Frederico Curvelo, Afonso Oliveira, Gabriel Ludwick e Mauro Pereira nas estafetas 4×400 metros (3:20,60 minutos).

Graças a este resultado, o CPT Sobral de Ceira vai disputar a 1.ª Divisão na próxima temporada.

Autoria de:

Bruno Gonçalves

