Atletismo: Corrida dos Reis foi uma festa na Figueira da Foz

Buarcos e Figueira da Foz garantiram, no último sábado, um lugar na história do atletismo. Quando mais não seja porque o novo recorde nacional dos 10km foi conseguido nesta edição dos Campeonatos Nacionais de Estrada e porque o evento ficou também marcado por um recorde de participação, com mais de 1.700 atletas.

A juntar a estes há ainda a contabilizar mais de 700 participantes na Corrida dos Reis, prova “âncora” do evento que deu luta aos “nacionais” e que teve cerca de quatro centenas na corrida e mais 300 participantes que quiseram viver por dentro o evento fazendo uma caminhada com cerca de 7km.

Apesar de o ritmo da Corrida dos Reis ser, naturalmente, mais baixo do que nos Campeonatos Nacionais, a vitória foi muito disputada.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 07/01/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS