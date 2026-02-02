diario as beiras
Agir/ Negócios

Atalhos Concept dá nova vida à decoração de interiores

02 de fevereiro de 2026 às 19 h50
Fotografia: DR

A Figueira da Foz tem um novo ponto de paragem obrigatória para os amantes de decoração de interiores. A Atalhos Concept Store, fundada pelas irmãs Francisca Leão Costa e Carlota Leão Costa, nasceu de uma visão partilhada de transformar casas em refúgios de identidade, com um toque de modernidade.

Mais do que um espaço comercial, a Atalhos Concept, que tem também conta no Instagram, destaca-se pela variedade minuciosa de peças de interiores, que equilibram o design contemporâneo com tradições africanas. O projeto reflete o ADN das fundadoras e as suas viagens a África, unindo a decoração à funcionalidade.

A loja tem todos os seus produtos disponíveis online no seu site, mas as responsáveis dão a possibilidade a todos os interessados de poderem visitar a “show room” instalada na rua Joaquim Sotto Mayor, na Figueira da Foz, mediante marcação antecipada.

 


 

Autoria de:

redação as beiras

