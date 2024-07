Associação Integrar “abriu” Sala de Memórias no CoimbraShopping

“Sala de Memórias (1994-2004)” é o mote da exposição que pode ser vista no piso 1 (zona de acesso à restauração) do CoimbraShopping.

A mostra evidencia o papel social da Associação Integrar colocando em foco os primeiros dez anos de atividade da instituição que tem a sua sede na rua do Teodoro, em Coimbra.

“Esta exposição é apenas uma parte. Fomos repescar fotografias e memórias com alguma idade que mostram o princípio e os primeiros dez anos da Integrar”, contou ao DIÁRIO AS BEIRAS o presidente da direção da Associação Integrar, Jorge Alves.

Depois de ter estado patente na Liga dos Combatentes, a “Sala de Memórias (1994-2004)” pode agora ser vista no espaço comercial, um local com “muita afluência”, ressalvou Jorge Alves.

Nome honra sala especial

Com o objetivo de “dar a conhecer o trabalho” da Integrar, após 1 de agosto da exposição com vários momentos marcantes e de ligação entre colaboradores, todos eles voluntários, e utentes vai, até ao final do ano, “estar em mais dois locais”, assegurou Jorge Alves.

O nome da mostra, revelou, “é uma forma de honrar a sala de memórias que existe na sede, localizada na rua do Teodoro”.

“Ainda em 2024 vamos ter exposições dos outros períodos de atividade. A ideia é que em 2025 as três partes possam estar juntas, em exposição, ao mesmo tempo”, contou Jorge Alves.

