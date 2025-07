Associação Cavalo Azul recebe valor angariado no Multisport Coimbra

Realiza-se amanhã, quarta-feira, dia 9 de julho, pelas 14H30, a entrega simbólica do valor angariado na Caminhada Solidária do Multisport Weekend Coimbra 2025 à Associação Cavalo Azul, instituição de apoio a pessoas com deficiência intelectual.

A cerimónia tem lugar no salão nobre da Câmara Municipal. A Caminhada Solidária decorreu a 14 de junho no canal do futuro Metro Mondego, tendo integrado a edição do MultiSport Weekend Coimbra 2025, e teve como objetivo mobilizar a comunidade em torno de uma causa social, com 100% das receitas de inscrição a reverter para a Cavalo Azul.

Por lapso, colocámos, na edição de hoje (08/07/2205) que a cerimónia se realizava esta terça-feira. As nossas desculpas.