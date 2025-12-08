diario as beiras
Góis

Árvore de Natal comunitária cresceu até aos 8,5 metros

08 de dezembro de 2025 às 10 h15
DR

Foi cumprido o objetivo de fazer aumentar mais um metro, relativamente ao ano passado, a Árvore de Natal Comunitária “Quadrados Solidários”. Está patente no Largo Francisco Inácio Dias Nogueira, na vila de Góis, durante a época natalícia, tendo atingido, este ano, 8,5 metros.

Com a participação de cerca de 100 voluntários, esta árvore, inaugurada na passada sexta-feira, com a iluminação de Natal, é constituída por 2003 quadrados feitos em crochê (na sua maioria de 20 por 20 centímetros), sendo enfeitada, tal como explicou, na ocasião, Dominique Brito, por “outros 227 adereços”, desde “pais natais, bolas e flocos”.

A técnica do município de Góis envolvida neste “projeto inclusivo”, notando que fizeram ainda o presépio, anunciou que, com os quadrados que sobraram, irão idealizar, em janeiro, um outro projeto”.

Autoria de:

Lurdes Gonçalves

