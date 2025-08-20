Arganil tem mais de 11 800 hectares de área ardida

Arderam no concelho de Arganil mais de 11.800 hectares de floresta, afirmou ontem o presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa.

O incêndio, que começou há uma semana no Piódão, está agora dominado e sem frentes ativas no concelho. A frente em redor das aldeias de Teixeira e Relvas, na União das freguesias de Cepos e Teixeira, está controlada.

Os operacionais concentram agora esforços na vigilância, controlo e rescaldo do incêndio. Luís Paulo Costa confirma alguns reacendimentos, mas que têm sido rapidamente dominados pelos bombeiros do concelho e região que realizam este trabalho. Em prontidão mantêm–se também os membros das juntas de freguesia.

