Arganil: Atrair empresas para fixar pessoas com qualidade de vida

Arganil celebrou, no passado sábado, 910 anos de elevação a concelho a pedir ao ministro da Presidência, António Leitão Amaro, que o Governo “políticas públicas que acompanhem o ritmo do desenvolvimento” nesta vila do interior do distrito.

O presidente da Câmara Municipal de Arganil manifestou o empenho em “trabalhar para tornar o território cada vez mais atrativo”. “A nossa estratégia de desenvolvimento passa por abrir caminho à instalação de novas empresas e à fixação de pessoas. É assim que o território cresce e progride”, acrescentou.

Luís Paulo Costa destacou o combate ao “desafio da habitação” com o processo em andamento “que vai permitir a construção de 60 habitações a custos controlados de raiz e requalificar mais sete imóveis que serão transformados em 17 habitações”. Mas, lembrou que não se consegue atrair população quando há “aldeias no concelho que nunca tiveram rede móvel e que se encontram sem rede fixa, que é um direito universal”.

Entre os projetos de investimento em curso, o edil destacou “a recente aprovação de duas candidaturas, no valor global de 7,5 milhões de euros, que vão permitir recuperar a Escola Secundária de Arganil, que já mereceu o visto prévio do Tribunal de Contas, e a Escola Básica Mendes Ferrão, em Côja”.

E também os quatro milhões para a construção do novo serviço de Urgência Básica e Centro de Saúde de Arganil. Em ambos os casos destacou “o papel do Governo na viabilização dos apoios do PRR que foi determinante para tornar estes investimentos possíveis”.

O presidente da Assembleia Municipal pediu “um empurrãozinho” ao Governo para fazer mais. “Está perante uma comunicada mobilizada, ávida de progresso, atenta à realidade que nos rodeira e pronta para assumir o seu papel no desenvolvimento do país”, garantiu António Cardoso.

