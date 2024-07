Arganil: 41ª Ficabeira faz aposta forte na animação e restauração

Funil & Abelhinha com Luís Varatojo, P*ta da Loucura e DJ Glam D (no dia 5 de setembro), ProfJam, Diego Miranda e DJ G&Z (dia 6), Nininho Vaz Maia, Kura e Revival Night (dia 7) e Gabriell, Quim Barreiros e DJ Rui Tomé (dia 8) são alguns dos artistas, grupos e DJ’s que compõem o cartaz da 41.ª FICABEIRA – Feira Industrial, Comercial e Agrícola da Beira Serra e Feira do Mont’Alto 2024, que vai ter lugar no Sub-Paço, em Arganil.

Contando com “mais de 25 horas de animação” durante os quatro dias do evento e com uma nova configuração do recinto, nesta edição da FICABEIRA, na qual será feita também uma maior aposta a nível da gastronomia, com mais de 900 m2 de área de restauração coberta, o palco principal será também coberto e ampliado para 1500 m2.

Chegar a todos os públicos

Lembrando, ontem, na conferência de imprensa para apresentação do evento, que teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal, que este é “o certame mais antigo da região”, que teve início há 43 anos, sendo a 41.ª edição, este ano, em virtude da pandemia, Luís Paulo Costa destacou que, nesta edição, o cartaz musical apresentado tem em conta “as tendências atuais”.

Reconhecendo que há “uma reformulação profunda no evento”, o presidente da Câmara de Arganil, ladeado pelos vereadores Luís Almeida e Elisabete Oliveira, sublinhou “a aposta muito grande na animação”, numa tentativa de “chegar a todos os públicos”.

“Estamos a criar novas condições” porque “fomos percebendo que, no mês de setembro, há uma grande variabilidade climatérica”, quer no espaço dos espetáculos, quer de restauração, o autarca deu a conhecer que irá haver “uma mega tenda de espetáculos coberta”.

