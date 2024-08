Árbitro assistente internacional Paulo Soares termina carreira

O árbitro assistente internacional filiado na Associação de Futebol de Coimbra (AFC), Paulo Soares, terminou a carreira, anunciou ontem a associação.

A AFC perde, assim, o único árbitro que tinha de 1.ª categoria no futebol, neste caso na AAC1.

Filiado no Conselho de Arbitragem da AFC e Internacional desde 2013/2014, Paulo Soares marcou presença, recentemente, no Euro’2024, na equipa de arbitragem liderada por Artur Soares Dias, mas também apitou no Euro’2020 e em Tóquio’2020.

Ainda na época passada, a equipa de arbitragem da qual fazia parte Paulo Soares teve também a responsabilidade de apitar a final da Liga Conferência, a terceira competição de clubes mais importante da UEFA, em Atenas, entre os gregos do Olympiacos e os italianos da Fiorentina.