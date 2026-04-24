Região Centro

APIN reduziu em 11 pontos percentuais perdas totais de água em cinco anos

24 de abril de 2026 às 10 h40
Empresa reduziu em mais de 11 pontos percentuais as perdas totais de água | Fotografia: Arquivo
Agência Lusa
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A APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior reduziu em mais de 11 pontos percentuais as perdas totais de água, entre 2020 e 2025, numa diminuição total anual de 1,6 milhões de metros cúbicos de água.

O relatório de gestão e contas de 2025 aponta para progressos nos resultados operacionais daquela empresa, que opera na área da água, saneamento e resíduos em dez concelhos do interior dos distritos de Coimbra e Leiria, com destaque para a redução das perdas totais de água.

“Estes dados confirmam que os investimentos realizados na modernização das redes e no controlo ativo de fugas produzem efeitos estruturais, com impacto ambiental e económico positivo”, salientou a APIN, no relatório consultado pela agência Lusa.

O presidente da APIN, Rui Sampaio, recordou que a redução das perdas “é um trabalho que tem de ser feito em todos os municípios” e garantiu que a empresa “está a fazer o seu caminho”.

No relatório de gestão, a empresa intermunicipal explicou que 2025 foi um ano de consolidação dos efeitos do primeiro ciclo de investimentos realizado, com um volume global que ascendeu a cerca de 40 milhões de euros.

De acordo com o documento, a APIN “está a planear o próximo ciclo de investimentos, orientado para o reforço da resiliência dos sistemas, adaptação às alterações climáticas e resposta a um enquadramento regulatório cada vez mais exigente”.

Apesar da redução das perdas totais (água não faturada), os valores continuam elevados, situando-se em 46,1% em 2025.

O relatório dá nota de 307 reclamações em 2025 (em 2024, foram 287), a maioria relacionada com leituras, faturação e cobrança.

Em 2025, a APIN registou 3.610 avarias na rede e ramais, um aumento de quase 25% face a 2024, relacionado sobretudo com o “aumento do número de roturas detetadas e reparadas no âmbito da campanha de deteção de fugas não visíveis”.

No ano passado, a APIN registou 1.584 interrupções de água não programadas, 51 das quais que duraram mais de seis horas.

A APIN opera nos concelhos de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande (no distrito de Leiria), e nos concelhos de Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Penela e Vila Nova de Poiares (no distrito de Coimbra), num território com cerca de 66 mil habitantes.

Dos cerca de 53 mil contratos ativos em 31 de dezembro de 2025, 20,8% eram relativos ao município da Lousã, seguindo-se Ansião (15%) e Alvaiázere (10,1%).

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