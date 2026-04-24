APIN reduziu em 11 pontos percentuais perdas totais de água em cinco anos

A APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior reduziu em mais de 11 pontos percentuais as perdas totais de água, entre 2020 e 2025, numa diminuição total anual de 1,6 milhões de metros cúbicos de água.

O relatório de gestão e contas de 2025 aponta para progressos nos resultados operacionais daquela empresa, que opera na área da água, saneamento e resíduos em dez concelhos do interior dos distritos de Coimbra e Leiria, com destaque para a redução das perdas totais de água.

“Estes dados confirmam que os investimentos realizados na modernização das redes e no controlo ativo de fugas produzem efeitos estruturais, com impacto ambiental e económico positivo”, salientou a APIN, no relatório consultado pela agência Lusa.

O presidente da APIN, Rui Sampaio, recordou que a redução das perdas “é um trabalho que tem de ser feito em todos os municípios” e garantiu que a empresa “está a fazer o seu caminho”.

No relatório de gestão, a empresa intermunicipal explicou que 2025 foi um ano de consolidação dos efeitos do primeiro ciclo de investimentos realizado, com um volume global que ascendeu a cerca de 40 milhões de euros.

De acordo com o documento, a APIN “está a planear o próximo ciclo de investimentos, orientado para o reforço da resiliência dos sistemas, adaptação às alterações climáticas e resposta a um enquadramento regulatório cada vez mais exigente”.

Apesar da redução das perdas totais (água não faturada), os valores continuam elevados, situando-se em 46,1% em 2025.

O relatório dá nota de 307 reclamações em 2025 (em 2024, foram 287), a maioria relacionada com leituras, faturação e cobrança.

Em 2025, a APIN registou 3.610 avarias na rede e ramais, um aumento de quase 25% face a 2024, relacionado sobretudo com o “aumento do número de roturas detetadas e reparadas no âmbito da campanha de deteção de fugas não visíveis”.

No ano passado, a APIN registou 1.584 interrupções de água não programadas, 51 das quais que duraram mais de seis horas.

A APIN opera nos concelhos de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande (no distrito de Leiria), e nos concelhos de Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Penela e Vila Nova de Poiares (no distrito de Coimbra), num território com cerca de 66 mil habitantes.

Dos cerca de 53 mil contratos ativos em 31 de dezembro de 2025, 20,8% eram relativos ao município da Lousã, seguindo-se Ansião (15%) e Alvaiázere (10,1%).