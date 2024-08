Apelo à população para a reduzir produção de resíduos

Um apelo à população para a redução da produção de resíduos durante a greve da ERSUC – Resíduos Sólidos Do Centro, que se realiza de amanhã a 18 de agosto, foi lançado ontem pela autarquia de Mira.

A ERSUC, empresa responsável pelo tratamento de resíduos na região do Litoral Centro, emitiu um aviso prévio de greve, que terá lugar entre as 00H00 de amanhã, e as 24H00 de domingo, 18 de agosto.

Devido a isso e num comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, “a Câmara Municipal de Mira apela à população para que adote medidas que reduzam a produção de resíduos, com especial atenção para os resíduos valorizáveis como papel, plástico e vidro, de forma a evitar a acumulação de lixo na via pública”.

“Este apelo é particularmente relevante dado que, durante o fim de semana em questão, se espera uma grande afluência ao nosso território”, diz a nota.