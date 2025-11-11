Um gabinete de apoio psicológico e emocional foi lançado pela Associação Portuguesa do Cancro no Cérebro (APCCEREBRO). Esta nova estrutura de suporte da associação, nascida na Lousã, é dedicada ao acompanhamento psicológico e emocional de doentes com patologia neuro-oncológica, familiares e cuidadores.

“Este projeto nasce da crescente necessidade de garantir uma resposta especializada, humana e integrada às pessoas que enfrentam, direta ou indiretamente, um diagnóstico de tumor”, descreve a instituição.

O gabinete pretende assegurar um acompanhamento psicológico individualizado, promovendo o ajustamento emocional, a qualidade de vida e o bem-estar global de todos os que enfrentam esta condição, apoiar familiares e cuidadores no processo de adaptação e contribuir para a humanização dos cuidados prestados.

