Lousã

APCCEREBRO lança gabinete de apoio psicológico e emocional

11 de novembro às 11 h38
DR

Um gabinete de apoio psicológico e emocional foi lançado pela Associação Portuguesa do Cancro no Cérebro (APCCEREBRO). Esta nova estrutura de suporte da associação, nascida na Lousã, é dedicada ao acompanhamento psicológico e emocional de doentes com patologia neuro-oncológica, familiares e cuidadores.
“Este projeto nasce da crescente necessidade de garantir uma resposta especializada, humana e integrada às pessoas que enfrentam, direta ou indiretamente, um diagnóstico de tumor”, descreve a instituição.
O gabinete pretende assegurar um acompanhamento psicológico individualizado, promovendo o ajustamento emocional, a qualidade de vida e o bem-estar global de todos os que enfrentam esta condição, apoiar familiares e cuidadores no processo de adaptação e contribuir para a humanização dos cuidados prestados.

Afonso Pereira Bastos

