Apagão: Proteção Civil assegura que autoridades estão a trabalhar para “minimizar impactos”

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) assegurou, através de publicação online, que as autoridades nacionais estão “a trabalhar desde o primeiro minuto, para assegurar a reposição de todos os serviços com a maior brevidade possível,de forma a minimizar o impacto para o país”.

Numa publicação intitulada “Interrupção da Rede Eléctrica Nacional”, a ANEPC garante que está a “acompanhar de perto a situação junto de todas as forças e serviços de segurança e autoridades competentes para apurar a origem do incidente”.



“Reforçamos que as autoridades estão a trabalhar de forma coordenada para minimizar os impactos desta interrupção da rede elétrica. Apesar da interrupção, ainda em curso, os nossos serviços estão a funcionar plenamente com o auxílio de fontes alternativas de energia”, frisa ainda mesma comunicação. “Todas as operações essenciais estão a ser asseguradas, garantindo a segurança, a proteção e o bem-estar da população. A situação está a ser acompanhada de perto e apelamos à tranquilidade e à colaboração de todos”.

A ANEPC deixou ainda recomendações à população, a saber:

• Respeite as orientações das autoridades no terreno;

• Reduza a velocidade e redobre a atenção durante a circulação rodoviária;

• Evite deslocações desnecessárias.



“Aconselhamos a população a manter-se informada pelos canais oficiais, evitando acesso a desinformação e à disseminação da mesma. A ANEPC informa que os seus sistemas de redundância estão a funcionar normalmente, permitindo que o sistema de comando, controlo e socorro funcione sem constrangimentos, garantindo a proteção e socorro às população”, assume a comunicação.

“Estamos a acompanhar a situação e a adotar os procedimentos que forem necessários, nomeadamente a reunião do

Centro de Coordenação Operacional Nacional”, revela ainda a mesma fonte.