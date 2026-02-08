A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) rejeitou hoje a responsabilidade de falta de energia por questões administrativas, que diz dever-se apenas a danos na estação de bombagem, na sequência da acusação do presidente da Câmara de Montemor-o-Velho.

“Não corresponde à verdade que a falta de energia ou a sua reposição se tenham ficado a dever a quaisquer razões de natureza administrativa, da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente”, lê-se num comunicado deste organismo público enviado à agência Lusa.

No documento, a APA indicou que “a linha de alimentação de energia elétrica da Estação de Bombagem foi danificada na sequência da passagem da tempestade Kristin, comprometendo o funcionamento dos respetivos equipamentos”.

“Acresce que as características dos equipamentos da referida estação inviabilizam o recurso a fontes alternativas de alimentação de energia, nomeadamente a utilização de geradores”, referiu.

Segundo a APA, desde a ocorrência, “têm sido desenvolvidos todos os esforços para a reposição do fornecimento de energia à Estação de Bombagem, em articulação e com o máximo empenho de todas as entidades envolvidas”.

“A APA, em conjunto com as demais entidades, tem desenvolvido um esforço significativo de gestão do Sistema Hidráulico do Mondego durante este período. Esse esforço, que se iniciou semanas antes das tempestades que assolaram o país, contribuiu para impedir que as cheias tivessem consequências mais graves para pessoas e bens”, escreveu no documento no qual assume que “todas as entidades continuam empenhadas, na resolução desta situação” de cheias.