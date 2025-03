António Alves (PSD) candidato à Câmara de Penela

O ex-bancário António Alves vai ser o candidato do PSD para reconquistar a Câmara de Penela, no distrito de Coimbra, perdida para o PS nas últimas autárquicas, depois de um longo domínio que durava desde 1976.

“Pretendo liderar um projeto que tem como farol a valorização das pessoas, do nosso património natural e histórico, das empresas, das IPSS e do movimento associativo cultural e desportivo, trabalhando com todos para retirar Penela do estado de letargia em que se encontra”, disse hoje o antigo autarca à agência Lusa.

António Alves frisou que, caso seja eleito, a “prioridade das prioridades” será a atração de investimento, com a criação de pelouro próprio, que ficará na competência do presidente, e a criação de um gabinete direcionado para a execução de projetos e candidaturas a fundos comunitários.

“Necessitamos de planeamento e de projetos em carteira para aproveitar ao máximo os fundos europeus colocados à disposição dos municípios”, sustentou.

O candidato, que foi vereador entre outubro de 2005 e junho de 2011 e seguidamente presidente da autarquia até 2013, aposta também no desenvolvimento de um projeto piloto dirigido à juventude designado por “Geração de Futuro”, que vai reunir as questões do emprego, habitação, lazer, políticas de digitalização e transportes.

O antigo autarca adiantou ainda que será dada outra atenção ao HIESE (Habitat de Inovação gerido em cooperação com o Instituto Pedro Nunes), que “foi desvalorizado pelo atual executivo, quando deve ter um papel preponderante na atração de jovens empreendedores para o concelho”.

“Aquilo é muito mais do que um edifício, é o nosso Biocant (parque de investigação e desenvolvimento tecnológico de Cantanhede), um espaço que fornece condições e serviços de excelência no apoio às empresas, sobretudo nas suas fases iniciais, reforçando a sua capacidade de inovação, crescimento e competitividade”, sublinhou.

Com 5.443 habitantes, de acordo com os Censos de 2021, o município de Penela é gerido pelo PS desde 2021, altura em que quebrou a hegemonia social-democrata que vinha das primeiras eleições democráticas (1976).

Nas últimas autárquicas, o PS liderado pelo socialista Eduardo Santos, que ainda não anunciou a recandidatura, elegeu três vereadores e o PSD dois.

As eleições autárquicas deste ano devem realizar-se no final de setembro ou início de outubro.