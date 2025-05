Antigos funcionários da Fábrica da Cerveja na Praxis

O restaurante/cervejaria Praxis recebeu, ontem, um grupo de antigos trabalhadores da Fábrica da Cerveja de Coimbra para um almoço/convívio. Na ocasião, foi oferecida uma lembrança à empresa.

Este encontro de saudade tem vindo a realizar-se, nos últimos anos, por iniciativa de Carlos Fabião, antigo membro do gabinete de relações públicas da unidade industrial do Loreto, hoje totalmente recuperada e modernizada pela cooperativa farmacêutica Plural-Udifar.

Os encontros deste grupo de antigos trabalhadores – que foi crescendo, com a chegada de novos amigos, e minguando com a lei da vida impor-se, ou não tivesse a laboração na Fábrica da cerveja de Coimbra sido suspensa, já, no distante ano de 1985…

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS