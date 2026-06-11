Antigo jogador da Académica Augusto Rocha foi homenageado

Augusto Rocha, antigo jogador da Académica e da Seleção Nacional, foi hoje homenageado durante a 43,ª edição das Conversas da Casa da Lusofonia.

A mesa-redonda foi moderada pelo subdiretor da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da UC (FCDEFUC), Hugo Sarmento, e contou com os contributos do presidente da Associação Académica de Coimbra/Organismo Autónomo de Futebol (AAC-OAF), Joaquim Reis, do treinador da AAC-OAF, António Barbosa e do jogador Marcos Paulo.

A sessão contou com a intervenção de abertura do vice-reitor da UC para as Relações Externas e Alumni, João Nuno Calvão da Silva, e com o encerramento pelo presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, José Machado, e pelo Diretor da FCDEFUC, Vasco Vaz.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS