Antigo guardião do V. Guimarães Nilson é o novo treinador do O. Hospital

08 de janeiro de 2026 às 10 h45
Nilson Corrêa Júnior, de 50 anos, é o novo treinador do O. Hospital.

O antigo guardião brasileiro, que representou o V. Guimarães entre 2005 e 2012, é o escolhido para atacar a 2.ª volta do Campeonato de Portugal. Nilson começou em 2019 a carreira de treinador e acaba de concluir o nível Pro no Brasil.

É o terceiro treinador do O. Hospital esta época, depois de um arranque titubiante ao leme de Ricardo Maia e de uma série de nove jogos sem perder sob o comando de Léo Neiva que deixaram o clube no 4.º lugar da Série C.

Apesar dos bons resultados, o brasileiro não regressou depois de se ausentar para o Brasil e deixar os trienos para o seu “adjunto”, Eli Marques. | B.G.

Bruno Gonçalves

