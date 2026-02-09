diario as beiras
Nacional

André Ventura superou os votos do Chega nas legislativas de 2025

08 de fevereiro de 2026 às 22 h43
0 comentário(s)

O presidente do Chega, André Ventura, derrotado hoje na segunda volta das eleições presidenciais, superou em mais de 280 mil votos neste ato eleitoral a votação global obtida pelo seu partido nas legislativas de 2025.

Pelas 22:10, quando faltava apurar os resultados de 23 freguesias e oito consulados, André Ventura tinha acima de um milhão e 720 mil votos, cerca de 33,2% dos votos expressos, segundo dados provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

O Chega, partido fundado em 2019, obteve nas legislativas antecipadas de 18 de maio de 2025 a sua maior votação em eleições nacionais, somando no total 1.437.881 votos, correspondentes a 22,75% do total, e elegeu 60 deputados, a segunda maior bancada parlamentar.

Nessas eleições, a AD (PSD/CDS-PP) foi a força mais votada, com 1.971.602 votos, 31,20% do total, e elegeu 88 deputados, a que se somam 36.886 votos obtidos pela coligação PSD/CDS-PP/PPM nos Açores, com mais três parlamentares eleitos.

Na primeira volta destas eleições presidenciais, realizada há três semanas, em 18 de janeiro, André Ventura foi o segundo mais votado, com 1.327.021 votos, 23,52% dos votos expressos.

André Ventura, antigo militante do PSD, foi também candidato nas eleições presidenciais de 24 de janeiro de 2021, nas quais ficou em terceiro lugar, com 497.746 votos, 11,93% dos votos expressos.

Autoria de:

Agência Lusa

Últimas

08 de fevereiro

Seguro garante que deixa de ver Ventura como adversário a partir desta noite
08 de fevereiro

Seguro promete não esquecer nem abandonar pessoas afetadas pelo mau tempo
08 de fevereiro

Lula da Silva diz que eleição de Seguro é "vitória da democracia"
08 de fevereiro

Ligação ferroviária Formoselha–Coimbra-B retomada a partir desta segunda-feira

