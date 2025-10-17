O Ançã recebe, este domingo, a partir das 15H00, o Casa Pia, em jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Uma competição especial, tida como a “prova rainha” do futebol português e recheada de surpresas ao longo da sua história.

Depois de ter ultrapassado o Vinhais, a 3.ª ronda ditou uma receção ao primodivisionário Casa Pia, mas isso em nada alterou a rotina do Ferryaço.

“Temos feito tudo normal”, garantiu João Garrido ao DIÁRIO AS BEIRAS.

O presidente do Ançã reconhece “a exigência que é um jogo desta dimensão, perante o clube que vamos defrontar”, mas, reitera que a sua equipa “tem feito tudo aquilo que é normal em termos do dia a dia. Obviamente, gostamos de nos organizar, para que nada falhe no dia do jogo, que acho que é o mais importante”, sublinha.

