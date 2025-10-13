diario as beiras
Ana Abrunhosa promete “forte presença nas ruas para ouvir os cidadãos de Coimbra”

13 de outubro às 09 h04
Após ser eleita a nova presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa prometeu “forte presença nas ruas do concelho para ouvir os problemas dos cidadãos”.

“Não estou surpreendida. As pessoas falavam connosco. A forma como fizemos a campanha é a maneira como realizamos o nosso trabalho. É ir porta a porta, falar com as pessoas, ouvir os problemas e resolvê-los. Essa é a nossa promessa”, começou por dizer a líder da coligação Avançar Coimbra às centenas de apoiantes que se deslocaram à Baixa de Coimbra.

Habitação e mobilidade

A antiga ministra da Coesão Territorial, disse que a habitação será uma das áreas primordiais, assim como a mobilidade.

“Nós quando éramos jovens, queríamos comprar um carro. Agora queremos transporte público. A forma de fazer uma cidade, hoje é outra. Temos que garantir transportes públicos em todo o concelho. Não pode haver conimbricenses de primeira e de segunda. Isso connosco não vai acontecer”, afirmou.

Afonso Pereira Bastos

