diario as beiras
Desporto

Ameal coroa primeiros campeões distritais da “meia”

20 de setembro às 11 h18
0 comentário(s)

A 2.ª edição da Meia Maratona do Ameal – Arte e Meios disputa-se este domingo, no Ameal, concelho de Coimbra, a partir das 09H00.
Com um recorde de 738 inscritos, mais 133 que na edição de estreia, em 2024, a prova promete um andamento alto na frente.
Entre os mais de sete centenas de participantes estão 73 que vão lugar pelo primeiro título de campeão distrital da meia-maratona da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra (ADAC).
Fábio Abrantes (GR Eirense), 6.º na edição do ano passado com 01:13:47 e o segundo melhor de equipas de Coimbra na edição de estreia, é um dos candidatos ao título distrital este ano, até porque Luís Contente, da Escola de Atletismo de Coimbra, que foi 3.º em 2024, não estará na partida.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Bruno Gonçalves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de setembro

Fogos em Castro Daire e Oliveira do Hospital dominados
20 de setembro

Opinião: Generalizações tóxicas e discurso eleitoralista
20 de setembro

Opinião: Somos natureza, mas agimos como se não fossemos
20 de setembro

Opinião: “Todos, todos, todos” e não apenas alguns

Desporto

Desporto
20 de setembro às 11h18

Ameal coroa primeiros campeões distritais da “meia”

0 comentário(s)
Desporto
19 de setembro às 14h18

Pichardo é campeão mundial de triplo salto

0 comentário(s)
Desporto
19 de setembro às 10h29

Quarteto aponta à 3.ª ronda da Taça de Portugal

0 comentário(s)