A 2.ª edição da Meia Maratona do Ameal – Arte e Meios disputa-se este domingo, no Ameal, concelho de Coimbra, a partir das 09H00.

Com um recorde de 738 inscritos, mais 133 que na edição de estreia, em 2024, a prova promete um andamento alto na frente.

Entre os mais de sete centenas de participantes estão 73 que vão lugar pelo primeiro título de campeão distrital da meia-maratona da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra (ADAC).

Fábio Abrantes (GR Eirense), 6.º na edição do ano passado com 01:13:47 e o segundo melhor de equipas de Coimbra na edição de estreia, é um dos candidatos ao título distrital este ano, até porque Luís Contente, da Escola de Atletismo de Coimbra, que foi 3.º em 2024, não estará na partida.

