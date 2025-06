Alunos da Escola de Turismo inovaram na confeção do bacalhau

O bacalhau da Lugrade foi ontem refinado por seis alunos da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra (EHTC).

A escola, em parceria com a empresa de bacalhau de Coimbra, realizou um concurso para os jovens alunos mostrarem a criatividade em pratos do “fiel amigo”.

Os seis finalistas, das turmas de Técnico de Cozinha/Pastelaria, Técnicas de Cozinha/Pastelaria On-the-Job e do Curso de Especialização Tecnológica em Gestão e Produção de Cozinha, contaram também com a presença do chef com estrela Michelin no restaurante Mesa de Lemos, Diogo Rocha.

Durante a confeção dos pratos, o chef – que fez a formação na EHTC– esteve a dar dicas e sugestões aos jovens finalistas.

“De alguma maneira quis servir de inspiração para estes candidatos. Contei-lhes as minhas histórias de vida, mas também lhes dei sugestões. Esta é uma boa forma de eles olharem para os produtos e desenvolverem-nos”, disse o chef, confessando uma das dicas que lhes deixou: “Lembrei os concorrentes que, tal como a carne, o bacalhau tem ponto de cozedura”.

Toda a informação na edição impressa e digital de hoje, sexta-feira, do DIÁRIO AS BEIRAS