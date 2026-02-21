Na próxima quarta-feira, às 21H00, o Alma Shopping cativa todos os cinéfilos, fãs de séries e amantes da cultura pop para uma Quiz Night especial, n’A Cantina, a praça de restauração do Alma.

O evento é dedicado ao universo do Cinema, dos Óscares e das séries que marcaram gerações.

Entre perguntas surpreendentes, curiosidades e desafios que atravessam clássicos do cinema, sucessos contemporâneos e fenómenos das séries, o Quiz Night do Alma Shopping é “o pretexto perfeito para reunir amigos, competir de forma saudável e celebrar o melhor do entretenimento”.

Há prémios

Os participantes habilitam-se ainda a prémios especiais, pensados para tornar a experiência ainda mais memorável.

Os três primeiros lugares recebem 40, 30 e 20 euros em cartão presente, além de uma refeição grátis para cada um dos vencedores no restaurante Braza.

O Alma Quiz Night é gratuito, os visitantes podem jogar de forma individual ou em equipa, para participar basta efetuar a pré-inscrição na App do Alma Shopping, disponível nas plataformas Play Store e App Store e aparecer na próxima 4ª feira, pelas 20h50, e na hora os participantes irão receber o código que lhes dará acesso ao jogo através da APP.

Segundo a administração do centro comercial, esta será “uma verdadeira antecipação da noite dos Óscares”, marcada para 15 de março.