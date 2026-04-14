Alma Shopping acolhe 19ª Semana das Ciências Aplicadas à Saúde

Iniciativa começou ontem e decorre até ao próximo domingo

A 19.ª Semana das Ciências Aplicadas à Saúde (SCAS) decorre no Alma Shopping, em Coimbra, até ao próximo domingo.

Promovida em parceria entre a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTeSC) e a sua Associação de Estudantes, a iniciativa começou ontem e pretende abrir as portas da ciência à comunidade, com rastreios gratuitos ao longo da semana.

Durante sete dias, os oito cursos da ESTeSC mantêm equipas de estudantes, sempre supervisionadas por docentes, a realizar avaliações de saúde e ações de aconselhamento. Entre as atividades disponíveis contam se rastreios auditivos, medições de colesterol e glicemia, densidade mineral óssea, eletrocardiogramas e orientação nutricional, iniciativas que pretendem aproximar a população das práticas clínicas e das profissões ligadas às tecnologias da saúde.

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