O redução da afluência às consultas nos centros de saúde da região de Coimbra conduziu a que o Plano de Contingência nos cuidados de saúde primários tivesse baixado do Nível 2 para 1. É o resultado da quebra das infeções respiratórias na semana de 29 de dezembro a 04 de janeiro, de acordo com a ULS de Coimbra.

Naquele período, foram registadas 4.958 consultas agudas nos centros de saúde e 725 atendimentos nos centros de Atendimento Clínico (CAC), das quais 1.539 corresponderam a infeções respiratórias. A ULS de Coimbra adiantou que os números refletem “a continuidade da circulação viral, ainda que com menor intensidade face às semanas anteriores”, com predominância da infeção por Influenza A (Gripe A) em adultos e pelo vírus sincicial respiratório (RSV) em crianças.

“Em função da redução do número de infeções respiratórias observada, e de acordo com os critérios definidos no Plano de Contingência da ULS de Coimbra, procede-se ao reajustamento para o Nível 1 de contingência (estava no 2) nos cuidados de saúde primários”, refere a estrutura de saúde, garantindo, todavia, que vai manter-se “uma resposta reforçada”, com alargamento do horário de funcionamento até às 20H00 nos dias úteis e a reorganização das agendas dos profissionais, assegurando que, pelo menos 80% dos doentes com doença aguda, continuem a ter resposta adequada no próprio dia.

Nos respetivos hospitais mantém-se o Nível 2 de contingência.

