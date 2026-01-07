diario as beiras
Alívio da infeção respiratória faz baixa nível de contingência nos cuidados de saúde primários de Coimbra

07 de janeiro de 2026 às 20 h20
Houve decréscimo de infeções respiratórias na semana de 29 de dezembro a 04 de janeiro

O redução da afluência às consultas nos centros de saúde da região de Coimbra conduziu a que o Plano de Contingência nos cuidados de saúde primários tivesse baixado do Nível 2 para 1. É o resultado da quebra das infeções respiratórias na semana de 29 de dezembro a 04 de janeiro, de acordo com a ULS de Coimbra.

Naquele período, foram registadas 4.958 consultas agudas nos centros de saúde e 725 atendimentos nos centros de Atendimento Clínico (CAC), das quais 1.539 corresponderam a infeções respiratórias. A ULS de Coimbra adiantou que os números refletem “a continuidade da circulação viral, ainda que com menor intensidade face às semanas anteriores”, com predominância da infeção por Influenza A (Gripe A) em adultos e pelo vírus sincicial respiratório (RSV) em crianças.

“Em função da redução do número de infeções respiratórias observada, e de acordo com os critérios definidos no Plano de Contingência da ULS de Coimbra, procede-se ao reajustamento para o Nível 1 de contingência (estava no 2) nos cuidados de saúde primários”, refere a estrutura de saúde, garantindo, todavia, que vai manter-se “uma resposta reforçada”, com alargamento do horário de funcionamento até às 20H00 nos dias úteis e a reorganização das agendas dos profissionais, assegurando que, pelo menos 80% dos doentes com doença aguda, continuem a ter resposta adequada no próprio dia.

Nos respetivos hospitais mantém-se o Nível 2 de contingência.

Lusa

