Albuquerque foi quinto no Campeonato Americano de Resistência

O piloto português Filipe Albuquerque (Oreca) foi quinto classificado no Chevrolet Grand Prix, no Canadá, prova do campeonato norte-americano de Resistência (IMSA).

Ao contrário do que é habitual, nesta prova não compete a categoria principal, reservada aos protótipos, pelo que o piloto natural de Coimbra conduziu um Oreca, fazendo equipa com Daniel Goldburg.

“Não era o resultado que queríamos, mas foi o possível. Perdemos um posição nas ‘boxes’ para os nosso colegas de equipa e, durante a corrida, o andamento era bom, mas não me correram bem as ultrapassagens no trânsito”, explicou Albuquerque.

O português revelou ter tido “algum azar no primeiro turno” sendo que “no último foi melhor mas a posição em pista já era o quinto lugar”.

A prova foi ganha por Tom Dillmann e Nick Boulle (Oreca).

O outro português em prova, João Barbosa (Ligier) foi 10.º classificado, fazendo equipa com Lance Wilsey.