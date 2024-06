Albanês Agim Sulaj inaugura exposição sobre migrantes numa freguesia de Penela

Uma exposição de obras do artista albanês Agim Sulaj vai ser inaugurada no sábado na vila do Espinhal, Penela, marcando o início oficial da IX Bienal de Humor Luís de Oliveira Guimarães (BHLOG).

A abertura da exposição “Migrantes”, às 16H00, na Casa Família Oliveira Guimarães, naquela freguesia do concelho de Penela, distrito de Coimbra, conta com a presença de Agim Sula, que chegou esta semana a Portugal.

“Ele é um caminhante do mundo que, após ter deixado a Albânia, sua terra natal, sedentarizou-se em Rimini, na Itália”, disse hoje à agência Lusa Osvaldo Macedo de Sousa, diretor da Humorgrafe, a entidade que promove a BHLOG em parceria com a Família Oliveira Guimarães.

Na sua opinião, “a peregrinação de Agim Sula como migrante artístico continua imparável, deixando as suas pegadas um pouco por todo o mundo, expondo, participando em eventos e recebendo prémios” em diferentes países.

“Portugal tem sido um pouso frequente das suas estadas temporárias”, adiantou o especialista na área do humor gráfico.

A emigração é “um tema que sempre lhe foi querido”, salientou Osvaldo Macedo de Sousa, ao explicar que o cartunista albanês da diáspora está radicado há vários anos na Itália.

Agim Sulaj nasceu em Tirana, capital da Albânia, em 1960, quando o país balcânico era liderado pelo comunista Enver Hoxha.

“Esta exposição está centrada na mala”, enquanto “ícone do migrante e da luta resiliente pela sobrevivência”, de acordo com Osvaldo de Sousa, coordenador científico da BHLOG.

A organização convida as pessoas a levarem “uma mala velha”, que será devolvida, para, no momento da abertura da exposição, participarem “numa escultura coletiva de homenagem aos migrantes”.

O tema da nona edição da Bienal de Humor, que decorrerá até setembro, “é de homenagem e introspeção sobre a resistência humana contra as arbitrariedades políticas, sociais e ecológicas”, segundo a Humorgrafe.

A iniciativa “Migrantes” pode ser visitada até 26 de julho, na Sala de Exposições Temporárias José de Oliveira Lourenço, na Casa Família Oliveira Guimarães.

Apoiado pela Câmara de Penela e pela Junta de Freguesia do Espinhal, o programa, além de distinguir Agim Sulaj e o cartunista português António, celebra os 50 anos da revolução do 25 de Abril e as lutas pela liberdade.

O artista albanês receberá o Prémio Homenagem Internacional Luiz d’Oliveira Guimarães, enquanto António, do semanário Expresso, vai ser agraciado pelos seus 50 anos de atividade criativa.