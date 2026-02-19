A Associação Distrital dos Agricultores de Coimbra (ADACO) defendeu hoje a necessidade urgente de reparação do canal de rega do rio Mondego e alertou para o risco de as culturas agrícolas não serem feitas.

“As roturas verificadas nos concelhos de Montemor-o-Velho, Soure e Coimbra, para além de outras que eventualmente ainda não foram detetadas, têm que ser reparadas urgentemente, sem burocracias, de forma que a partir de meados de abril os agricultores possam já utilizar a água para as culturas de arroz e batata, e, em junho, para a cultura do milho”, disse a associação em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a associação, a “destruição das infraestruturas de rega e a inundação dos campos ameaçam a produção” no Baixo –Mondego, com “receios de perda” das campanhas de arroz, milho e batata, “estimando-se prejuízos elevados”.

