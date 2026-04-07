Montemor-o-Velho

Projeto que potencia funcionalidade dos idosos premiado

07 de abril de 2026 às 08 h30
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PreDisc aposta numa abordagem integrada, sustentável e centrada no idoso | Foto: Arquivo Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos

Prevenir a incapacidade, ajudar na melhoria da qualidade de vida da população idosa, promovendo a atividade física regular durante e após a hospitalização. Estes são desígnios que estão na génese do “PreDisc Modelo inovador para a prevenção da dependência em idoso”, projeto promovido pela Unidade Local de Saúde (ULS) do Baixo Mondego, em parceria com a Navarrabiomed – Fundación Miguel Servet.
O projeto foi um dos distinguidos, na edição 2025, do “Prémio de Boas Práticas de Envelhecimento Ativo e Saudável na Região Centro 2025”, iniciativa da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), em colaboração com os consórcios Ageing@Coimbra e AgeINfuture.
Galardoado na categoria “Saúde+”, a iniciativa, destaca a CCDR Centro “baseia-se na prescrição, durante o internamento, de um plano individualizado de exercício, com continuidade após a alta, assegurada pelos Cuidados de Saúde Primários e por uma ferramenta digital inovadora de eSaúde”.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Texto de:Emanuel Pereira

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