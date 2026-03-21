A 21.ª jornada da Divisão Elite da Associação de Futebol de Coimbra promete fortes emoções, com o destaque maior a recair sobre o duelo entre União 1919 e Nogueirense, 1.º e 2.º classificados separados por cinco pontos. O encontro, marcado para amanhã às 15H00, pode relançar a luta pelo título ou, pelo contrário, deixar o líder mais destacado.

Frente a frente estão as duas melhores defesas e os dois melhores ataques, com os mesmos exatos golos: 38 marcados e 11 sofridos. O Nogueirense, no entanto, soma 14 vitórias em 20, o que lhe dá 46 pontos, e procura manter a consistência que tem apresentado.

Já o União 1919, com 41 pontos, sabe que uma vitória reduzirá a diferença para apenas dois pontos, reabrindo totalmente a corrida ao 1.º lugar.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS