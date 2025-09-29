O União 1919 entrou com tudo no regresso às competições distritais e goleou, ontem, o Poiares, por 7-0, em Taveiro em encontro da 1.ª jornada da Elite.

Numa partida entre um relegado do Campeonato de Portugal e um promovido da Divisão de Honra, a partida só teve um sentido, com a turma da Arregaça a demonstrar cedo ao que vinha.

João Amaral, logo aos 4’, inaugurou o marcador e colocou o União 1919 em vantagem.

O golo “desorientou” os visitantes que se viram a perder por 3-0 aos 18 minutos graças a um “bis” de Licas conseguido em apenas dois minutos: marcou aos 16’ e logo a seguir, aos 18’.

