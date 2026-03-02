O Sourense venceu o União 1919 por 2-1 na 18.ª jornada da Divisão de Elite de AF Coimbra. Unionistas caíram assim ao 2.º lugar, colocando o Nogueirense na 1.ª posição.

Os da casa adiantaram-se no marcador aos 29’. João Freire colocou a bola no fundo das redes.

O União 1919 reagiu no início da 2.ª metade com o jogador experiente, Diogo Ribeiro, a restabelecer o empate.

A precisar urgentemente de vencer para reentrar na discussão pela divisão, o Sourense foi em busca do golo da vitória, que acabou por surgir aos 77’. Johnny Fren antecipu-se ao defesa e fez um belo chapéu ao guarda-redes do União 1919 para gáudio dos adeptos locais.