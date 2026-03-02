diario as beiras
Desporto

AFC: União 1919 escorrega em Soure

02 de março de 2026 às 09 h48
0 comentário(s)
DR

O Sourense venceu o União 1919 por 2-1 na 18.ª jornada da Divisão de Elite de AF Coimbra. Unionistas caíram assim ao 2.º lugar, colocando o Nogueirense na 1.ª posição.

Os da casa adiantaram-se no marcador aos 29’. João Freire colocou a bola no fundo das redes.

O União 1919 reagiu no início da 2.ª metade com o jogador experiente, Diogo Ribeiro, a restabelecer o empate.

A precisar urgentemente de vencer para reentrar na discussão pela divisão, o Sourense foi em busca do golo da vitória, que acabou por surgir aos 77’. Johnny Fren antecipu-se ao defesa e fez um belo chapéu ao guarda-redes do União 1919 para gáudio dos adeptos locais.

Autoria de:

Redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

02 de março

Vereadora Maria Lencastre Portugal poderá assumir direção do ITAP em Coimbra
02 de março

Estradas e imigração ilegal entre áreas visadas na operação "Portugal Sempre Seguro 2026"
02 de março

Obras no IP3 obrigam a cortes de trânsito em Santa Comba Dão, Tondela e Viseu
02 de março

Reunião esta quarta-feira para avaliar previsão de reabertura da A14

Desporto

Desporto
02 de março às 10h34

Atletismo: Gustavo Pereira é campeão com recorde

0 comentário(s)
Desporto
02 de março às 09h48

AFC: União 1919 escorrega em Soure

0 comentário(s)
Desporto
02 de março às 09h47

AFC: Nogueirense sai de Ançã de novo líder

0 comentário(s)