AFC: Seixo de Mira vence play-off e garante vaga na Divisão de Honra

Chegou ao fim, este sábado, a época desportiva 2024/2025 do futebol sénior da Associação de Futebol de Coimbra, com o Seixo de Mira a garantir a subida à Divisão de Honra, após bater, por 1-0, Os Águias, no play-off.

O encontro, disputado no Complexo Desportivo de Cantanhede, opôs o 12.º e antepenúltimo classificado da Divisão de Honra, Os Águias, formação do concelho de Montemor-o-Velho, e o 3.º classificado da 1.ª Divisão, a equipa do Seixo de Mira.

Num duelo marcado pelo equilíbrio, o jogo só ficou resolvido no prolongamento, após um nulo no final dos 90 minutos.

Brunão, aos 100 minutos, apontou o único golo do encontro, que valeu ao conjunto mirense a subida ao segundo escalão do futebol distrital.

