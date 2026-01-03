A Associação de Futebol de Coimbra (AFC) deliberou a repetição do jogo União 1919-Esperança, realizado no passado dia 7 de dezembro, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça AFC de seniores masculinos de futebol de 11.

Hoje, numa nota publicada no Instagram, a direção do Esperança revela que “durante o jogo ocorreram várias irregularidades, tanto do Esperança AC como do Clube União 1919 que estão previstas no Regulamento Disciplinar com a respetiva punição”.

“Para grande admiração nossa, o Conselho de Disciplina não aplicou o regulamento Disciplinar e solicitou parecer ao Conselho Técnico que propôs repetição do jogo, situação que não se encontra previsto nas disposições regulamentares aplicáveis, nem é fundamentada”, acrescenta o clube de São Martinho do Bispo.

Segundo o Esperança, “o Artigo 76º do Regulamento Disciplinar da AFC da época 2025/2026, determina expressamente que “O Clube que em jogo oficial efetue substituições de jogadores em número não permitido é punido com derrota e multa de € 100,00 a € 200,00””.

“A deliberação de repetição do jogo não tem cobertura nas normas regulamentares da AFC, permitindo assim, injustificadamente, nova oportunidade ao clube adversário, de disputar o jogo e com isto poder alcançar a vitória desportiva, em violação das referidas normas”, lembra a direção do clube.

Esperança joga sob protesto

De acordo com o Esperança, “esta repetição, inquina de forma irrazoável e desigual o resultado final da prova da Taça da AFC, seja qual for o seu vencedor, logo porque prejudica todo e qualquer clube que ainda se encontra em prova nas suas eliminatórias”.

A terminar, o clube adianta que, “mesmo sabendo que esta solução abre um precedente perigoso, permitindo repetição do jogo a quem prevarica, o Esperança AC, de modo a não prejudicar a competição e os clubes envolvidos aceitou, sobre protesto, comparecer na repetição do jogo”, que terá lugar no próximo dia 7, às 20H00, no Estádio Sérgio Conceição, em Taveiro.