AFC: Ançã conquista a Supertaça

Na despedida das competições oficiais seniores da época 2024/2025 da Associação de Futebol de Coimbra (AFC), o Ançã venceu, no último sábado, a Supertaça distrital. Um troféu que se junta à Taça AFC conquistada no fim de semana passada, frente ao mesmo adversário – Naval 1893 – pelo mesmo resultado (1-0) e também no tempo extra.

O jogo entre o vencedor da Divisão de Elite (Naval 1893) e o da Taça AFC (Ançã) teve um início com pouca intensidade.

O primeiro sinal de perigo surgiu aos 9’, para os figueirenses, com Borges a receber na área e a atirar para defesa apertada de Pedro Dias.

O Ançã respondeu de pronto (13’), numa saída rápida para o ataque, finalizada por Eric Costa com intervenção vistosa de Rui Miguel, mas o lance foi invalidado por posição irregular do atleta da equipa de Cantanhede.

Por causa do intenso calor, o jogo “arrefeceu”, perdeu ritmo e intensidade, até aos 40’, quando Kaike trabalhou bem e atirou de fora da área, mas para defesa tranquila do guardião Pedro Dias que, no minuto seguinte, foi decisivo a impedir o golo de Sané.

Aos 43’, o guarda-redes do Ançã voltou a negar o 1-0, com intervenção apertada a remate de Borges.

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 26/05/2025